Viene esclusa dal concorso della Guardia di Finanza per un tatuaggio sulla caviglia | ecco perché a un uomo non sarebbe capitato

Una donna di 25 anni è stata esclusa dal concorso per allievi marescialli della Guardia di Finanza a causa di un tatuaggio sulla caviglia. La decisione si basa su una valutazione di non idoneità psico-fisica. In un caso simile, un uomo non avrebbe subito la stessa esclusione per lo stesso motivo. La questione riguarda le regole di idoneità estetica e fisica previste dal bando di selezione.

Una donna di 25 anni è stata esclusa dal concorso per allievi marescialli della Guardia di Finanza per una presunta non idoneità psico-fisica. Il motivo? Un piccolo tatuaggio sulla caviglia, in cui si vede una palma con un’onda. Secondo le fiamme gialle, quel tatuaggio non verrebbe coperto dall’uniforme femminile, che prevede gonna e scarpe décolleté. Di conseguenza, spiega Repubblica, è stato giudicato incompatibile con i requisiti richiesti. Il ricorso al Tar. La giovane, candidata al 97° corso per 1.198 allievi marescialli per l’anno accademico 20252026, ha presentato ricorso al Tar del Lazio per ottenere l’annullamento del provvedimento. Nel reclamo, contesta anche la norma del bando che prevede l’esclusione per tatuaggi o alterazioni permanenti dell’aspetto fisico ritenuti lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità del ruolo. 🔗 Leggi su Open.online

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