Il campione del mondo rapinato nella sua villa | colpito alla testa

Un campione del mondo è stato rapinato nella sua villa, dove è stato colpito alla testa. La rapina si è verificata di notte o al mattino presto, con ladri armati e con i volti coperti. La proprietà, dotata di cancelli e misure di privacy, non è riuscita a evitare l'intrusione. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Certe case sembrano fortezze. Cancelli, privacy, silenzio. Eppure basta un attimo perché la notte (o un mattino qualunque) si trasformi in un incubo: passi svelti, volti coperti, ordini secchi. E la sensazione, improvvisa, che lì dentro non comandi più nessuno di casa. È quello che è successo in Svizzera, in una località elegante e tranquilla, dove una famiglia si è ritrovata faccia a faccia con un gruppo di uomini incappucciati. Pochi minuti, tanta paura, e un dettaglio che ha gelato tutti: qualcuno è finito anche a terra, ferito. Secondo quanto riportato dalla stampa svizzera, l’assalto è avvenuto martedì mattina nella villa di Nyon, sulle rive del Lago Lemano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Saya membantu CEO yang cantik itu, dan kami hidup bahagia selamanya sejak saat itu.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Alain Prost rapinato e ferito nella sua casa in Svizzera. Tanta paura per l’ex Campione del Mondo

Firenze, turista americano colpito alla testa con una spranga di metallo e rapinatoStando a quanto ricostruito, due malviventi lo avevano colpito alla testa con una spranga di ferro dopo che lui aveva rifiutato di consegnare...

Pedro come Klose. Un campione del mondo, vincitore di innumerevoli titoli. La sua storia in biancoceleste un privilegio e, allo stato attuale delle cose, un’eccezione. 38 reti e 208 presenze in 5 anni di #Lazio. Le 14 dell’anno scorso, a 37 anni, una roba x.com

Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen fa un sorpasso aggressivo sull'erba al suo esordio alla 24 Ore di Nürburgring reddit

Attimi di terrore per Alain Prost, l'ex campione di Formula 1: picchiato e rapinato in casaIl campione è stato picchiato e ha riportato un un trauma cranico. Non è stato reso noto il valore del bottino ... today.it

Alain Prost rapinato e ferito nella sua casa in Svizzera. Tanta paura per l’ex Campione del MondoGiorno di paura, ed è dire anche poco, per Alain Prost. Il Professore è stato rapinato nella sua villa di Nyon, in Svizzera, nello scorso martedì; la ... oasport.it