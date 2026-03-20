Firenze turista americano colpito alla testa con una spranga di metallo e rapinato

A Firenze, un turista americano è stato colpito alla testa con una spranga di metallo e rapinato. Secondo quanto riferito, due uomini lo hanno aggredito dopo che aveva rifiutato di consegnare il portafoglio e il cellulare. L’episodio si è verificato in centro città e il turista ha subito danni alla testa durante l’aggressione. La polizia sta indagando sulla vicenda.

Stando a quanto ricostruito, due malviventi lo avevano colpito alla testa con una spranga di ferro dopo che lui aveva rifiutato di consegnare portafoglio e cellulare. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Giovane turista americano rapinato in centro a Firenze, colpito con una sprangaFirenze, 20 marzo 2026 – Colpito con una spranga per rapina, nel centro di Firenze, un turista americano di 21 anni. Ucciso il patron di TelePordenone: Mario Ruoso colpito alla testa con una spranga. Il corpo trovato in casaPordenone, 4 marzo 2026 – È stato ucciso con un colpo alla testa l’imprenditore Mario Ruoso, 87 anni, proprietario del Garage Italia e fondatore e... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Firenze turista americano colpito alla... Temi più discussi: Firenze, turista americano butta la spazzatura nel cortile della vicina: Ho pagato mille euro per essere qui; Turista preso a sprangate in centro a Firenze per rapina; Firenze, strappa a un turista l’orologio da 250mila euro, arrestato 31enne dopo 5 mesi. Turista preso a sprangate in centro a Firenze per rapina(ANSA) - FIRENZE, 20 MAR - Preso a sprangate per rapina, nel centro di Firenze, un turista americano di 21 anni la notte scorsa. E' successo dopo le 2. La polizia lo ha trovato in stato confusionale i ... gazzettadiparma.it Turista americano rapinato e preso a sprangate nel centro di FirenzeAggredito nella notte in via della Spada, 21enne colpito alla testa dopo aver rifiutato di consegnare portafoglio e cellulare ... gonews.it In #FiPiLi, in direzione Firenze: code a tratti tra Lastra a Signa e Firenze Scandicci #viabiliTOS #viabiliFI x.com Il Museo del Bargello di Firenze è una perla: primo museo nazionale dell'Italia unita, custodisce centinaia di opere inestimabili, tra cui il David in bronzo di Donatello. In occasione del rinnovo del Salone che ospita questa celebre opera, è ora disponibile il volu - facebook.com facebook