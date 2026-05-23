La BBC ha descritto tre possibili scenari per Cuba legati alle politiche di Donald Trump, che includono un intervento militare statunitense, l'imposizione di un cambio di leadership o il collasso economico del regime. Queste opzioni sono state presentate come possibili risposte alle tensioni politiche e alle strategie di “regime change” adottate dall’ex presidente. Non sono stati forniti dettagli su tempi o modalità specifiche per ciascuna delle ipotesi.

Intervento militare Usa, imposizione di un cambio di leadership, collasso economico. Sono questi i tre possibili scenari, delineati da Bbc, per Cuba, il nuovo fronte delle campagne di “regime change”, dei cambi di regime, di Donald Trump. A far temere che si sia arrivati ad un’accelerazione drastica della pressione sul regime comunista, avviata lo scorso gennaio da Washington con il blocco delle forniture di carburante all’isola, nei giorni scorsi è arrivata l’incriminazione dell’ex presidente Raul Castro da parte del dipartimento di Giustizia, e in concomitanza, forse non casuale, l’annuncio dell’arrivo nei pressi dell’isola del gruppo navale della portaerei Nimitz. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il bivio di Trump: arrestare Castro e deportarlo Maduro o ridurre alla fame il regime comunista

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