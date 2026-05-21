Roma, 21 maggio 2026 - Alla domanda se dopo l’incriminazione di Raul Castro ci sarà un blitz delle forze speciali a Cuba per arrestarlo, come nel caso del presidente venezuelano Nicolas Maduro, Donald Trump ha risposto: "Non voglio dire questa cosa". Ma ha assicurato: "Noi libereremo Cuba", ribadendo la sua convinzione che la popolazione dell’isola voglia essere “liberata” dal castrismo: "Stanno aspettando questo momento da 65 anni così vedremo quello che succede, ma noi li aiuteremo, loro non hanno mezzi per sopravvivere, non hanno cibo, elettricità, niente energia (In seguito al blocco imposto alle forniture energetiche proprio dal tycoon, ndr), ma hanno un grande popolo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cuba, blitz per Raul Castro come con Maduro? Trump tace, ma assicura: “Noi libereremo la popolazione, lo aspetta da 65 anni”

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