Il Bayern Monaco ha conquistato la vittoria in DFB Pokal battendo lo Stoccarda 3-0. La squadra ha ottenuto così il doppio titolo nazionale per la prima volta in stagione. La partita si è giocata senza variazioni nel risultato fino al termine, con il Bayern che ha portato a casa il trofeo. La vittoria permette alla squadra di completare il “Double” nazionale.

Bayern Monaco ha vinto in DFB Pokal: 3-0 allo Stoccarda e “Double” nazionale per la squadra di Vincent Kompany. Il Bayern Monaco vince anche la DFB Pokal, archiviando una stagione sportiva che rimarrà impressa a lungo nella memoria dei propri tifosi. Dopo aver dominato il campionato e aver alzato al cielo l’ambito titolo della Bundesliga, la corazzata bavarese si ripete nella coppa nazionale. Il club ha dimostrato ancora una volta la propria supremazia assoluta nel panorama calcistico tedesco, regalando spettacolo nell’atto conclusivo del torneo. La finalissima si è rivelata un monologo a senso unico, culminato con un netto e inequivocabile 3-0 contro lo Stoccarda. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Il Bayern Monaco trionfa in DFB Pokal: 3-0 allo Stoccarda e storico “Double” nazionale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

DFB Pokal, la finale: Stoccarda contro Bayern Monaco. Gli Svevi a caccia di un’altra CoppaStoccarda (Germania) 24 aprile 2026 - I detentori del trofeo contro i campioni di Germania; l'orgoglio svevo a tinte biancorosse di fronte ai giganti...

Leverkusen-Bayern Monaco (mercoledì 22 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Alla BayArena si decide la prima finalista di DFB PokalDopo aver chiuso nel Sudderby il discorso Bundesliga il Bayern Monaco di Kompany apre le semifinali di DFB Pokal andando in scena sul campo del...

Temi più discussi: Finali di Champions League: record e statistiche; Il Bayern Monaco vince la Coppa di Germania. A segno Arianna Caruso; Il Bayern vince la Bundesliga, 35° titolo in campionato; 30 anni fa il trionfo europeo della Juventus.

La tripletta di Kane in finale vale il Triplete del Bayern Monaco: vince la DFP Pokal dopo Supercoppa e BundesligaDopo il trionfo in Bundesliga e la vittoria della Supercoppa di Germania, il Bayern Monaco conquista anche la DFB Pokal battendo lo Stoccarda in finale. L'unico rimpianto resta l'eliminazione in semif ... msn.com

Kane abbatte lo Stoccarda: dopo la Bundesliga, il Bayern Monaco trionfa anche in CoppaIl Bayern Monaco completa la doppietta domestica e, dopo la conquista della Bundesliga, alza anche la DFB-Pokal. tuttomercatoweb.com