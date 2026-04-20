Mercoledì 22 aprile 2026 alle 20:45 si disputa la sfida tra Leverkusen e Bayern Monaco alla BayArena, con in palio la prima finalista della coppa DFB Pokal. La partita apre le semifinali del torneo, dopo che il Bayern Monaco di Kompany ha concluso il campionato di Bundesliga con il suo successo nel Sudderby. La squadra di Hjulmand ospita i campioni in carica, pronti a sfidare la squadra di casa per un posto in finale.

Dopo aver chiuso nel Sudderby il discorso Bundesliga il Bayern Monaco di Kompany apre le semifinali di DFB Pokal andando in scena sul campo del Leverkusen di Hjulmand. Il werkself nel frattempo ha perso malamente in casa contro l’Augusta, con i Fuggerstaedter bravi a sfruttare gli episodi e una squadra chiaramente distratta dall’impegno odierno. Con la Champions che sta sfuggendo per Schick e compagni è l’ultima occasione di brillare in una stagione. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Leverkusen-Bayern Monaco (mercoledì 22 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Alla BayArena si decide la prima finalista di DFB Pokal

Notizie correlate

Leverkusen-Bayern Monaco (mercoledì 22 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Bavaresi a caccia della prima finale stagionale in casa del werkselfDopo aver chiuso nel Sudderby il discorso Bundesliga il Bayern Monaco di Kompany apre le semifinali di DFB Pokal andando in scena sul campo del...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Dove vedere Bayer Leverkusen-Bayern Monaco in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Pronostico Bayer Leverkusen-Bayern Monaco: analisi e probabili formazioni 22/04/2026 DFB-Pokal; Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, Coppa di Germania: Kompany a caccia della finale; Leverkusen-Bayern Monaco: probabili formazioni e streaming gratis.

Pronostico Bayer Leverkusen-Bayern Monaco: altro mattoncino verso il sogno Triplete?Bayer Leverkusen-Bayern Monaco è una semifinale di Coppa di Germania e si gioca mercoledì alle 20:45: tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco: dove vedere la semifinale di Coppa di GermaniaBayer Leverkusen e Bayern Monaco si preparano ad affrontarsi nella semifinale di Coppa di Germania. Le due formazioni si ritroveranno in uno degli appuntamenti più attesi della stagione, che vale ... tag24.it

Calcio: il Bayern Monaco batte 4-2 lo Stoccarda e conquista la 35/a Bundesliga della sua storia, la 13/a negli ultimi 14 anni (striscia interrotta soltanto dal Bayer Leverkusen nel 2023-2024). All'Allianz Arena i bavaresi ribaltano il vantaggio di Fuhrich con le reti - facebook.com facebook

#BayernMonaco esagerato: 5-0 al St. Pauli. Dortmund ko contro il #Leverkusen x.com