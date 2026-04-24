DFB Pokal la finale | Stoccarda contro Bayern Monaco Gli Svevi a caccia di un’altra Coppa

Il 24 aprile 2026 si disputerà la finale di DFB Pokal tra Stoccarda e Bayern Monaco. La squadra di casa, detentrice del trofeo, affronterà i campioni di Germania in carica. La partita si svolgerà nello stadio di Stoccarda e vedrà le due formazioni sfidarsi per il titolo nazionale. La sfida metterà di fronte l’orgoglio locale e i dominatori del calcio tedesco degli ultimi anni.

Stoccarda (Germania) 24 aprile 2026 - I detentori del trofeo contro i campioni di Germania; l'orgoglio svevo a tinte biancorosse di fronte ai giganti della Baviera sempre pronti a cannibalizzare il calcio tedesco. Sarà Stoccarda contro Bayern Monaco la finale di DFB Pokal per questa stagione, gli svevi per confermarsi campioni della coppa, dopo aver vinto lo scorso anno, i bavaresi invece per inseguire un triplete. I biancorossi superano ai supplementari il Friburgo, mentre il Bayern supera a domicilio il Leverkusen conquistando così la finale. L'esito delle semifinali. Il mercoledì e il giovedì, sono questi i due giorni scelti dalla federcalcio tedesca per disputare le semifinali di DFB Pokal, la Coppa di Germania.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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