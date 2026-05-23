Il battito dell’Adriatico è donna | tre generazioni sul podio della Sprint all' Oceaman Cattolica

Tre generazioni di donne hanno partecipato alla gara di nuoto Sprint all’Oceaman Cattolica, tenutasi nelle acque dell’Adriatico. La competizione si è svolta senza incidenti, con atlete che si sono confrontate nel rispetto delle regole. La manifestazione ha avuto luogo in un ambiente aperto e pubblico, con una forte presenza di pubblico e organizzatori. La gara si è conclusa con la premiazione delle atlete sul podio.

Il mare non ha barriere, non ha confini e, soprattutto, parla un linguaggio universale che oggi, nelle acque cristalline della Regina dell’Adriatico, ha scelto una declinazione decisamente femminile. La prima giornata di Oceanman Cattolica Emilia Romagna 2026 si apre sotto un sole splendente che. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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