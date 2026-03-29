GP USA cambia l’ordine d’arrivo della Sprint | Bastianini sale sul podio penalità ad Acosta

Durante la Sprint Race del GP degli Stati Uniti, l’ordine di arrivo è stato modificato dopo la verifica delle penalità. Bastianini è salito sul podio, mentre Acosta ha ricevuto una penalità che ha influito sul risultato finale. La classifica ufficiale è stata aggiornata successivamente, modificando le posizioni di alcuni piloti in seguito a queste decisioni.

La Sprint Race del GP degli Stati Uniti ha cambiato padrone del terzo posto qualche ora dopo la fine della gara. A beneficiarne è stato Enea Bastianini, che inizialmente aveva chiuso appena fuori dal podio ma che, in seguito ad una sanzione inflitta a Pedro Acosta, si è ritrovato promosso in terza posizione. Davanti all’italiano restano Jorge Martin in Aprilia e Francesco Bagnaia su Ducati, mentre la classifica definitiva è stata modificata da una penalizzazione pesante per il pilota spagnolo della KTM. La decisione dei commissari di penalizzare Acosta è arrivata dopo un’irregolarità legata alla pressione degli pneumatici, costata al pilota spagnolo ben otto secondi sul tempo finale. 🔗 Leggi su Sportface.it

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