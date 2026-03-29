GP USA 2026 il nuovo ordine d’arrivo della Sprint | sanzione ad Acosta Bastianini sul podio!

Durante la Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti, Enea Bastianini ha concluso al terzo posto, salendo sul podio. La gara ha visto una sanzione inflitta a un pilota, mentre i risultati finali hanno modificato l’ordine di arrivo. La competizione si è disputata sul circuito di Austin, con un episodio che ha coinvolto anche un altro pilota, il cui nome non è stato reso noto.

Enea Bastianini ha conquistato il terzo gradino del podio nella Sprint Race del GP degli USA, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Austin. Un paio di ore dopo la conclusione della gara veloce che ha animato il sabato sera italiano, il centauro della KTM ha potuto festeggiare il piazzamento di prestigio alle spalle dello spagnolo Jorge Martin (Aprilia) e di Francesco Bagnaia (Ducati), migliorando di una posizione rispetto al riscontro conseguito al traguardo. Il suo compagno di squadra Pedro Acosta è infatti stato penalizzato di otto secondi sul tempo all’attivo a causa di un’irregolarità nella pressione degli pneumatici e così è stato scivolato dal terzo all’ottavo posto nell’ordine d’arrivo, cambiato dunque in maniera sensibile rispetto a quello registrato poco dopo le ore 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

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