Il Barcellona fa spesa in Serie A e bussa a casa Juventus | porta spalancata

Il Barcellona si sarebbe interessato a un giocatore della Juventus, con la porta bianconera che sembrerebbe aperta più di prima. La squadra catalana avrebbe avviato trattative per il trasferimento, secondo fonti vicine alle parti. Non sono stati resi noti dettagli sull’identità del calciatore o sul possibile accordo. La Juventus, invece, non avrebbe ancora risposto ufficialmente alle richieste provenienti dal club spagnolo.

Il Barcellona avrebbe rimesso gli occhi su un giocatore della Juventus e, stavolta, la porta bianconera non sarebbe chiusa come in passato. Non c’è ancora una trattativa definita, almeno per come viene raccontata, ma il passaggio dall’interesse al possibile affondo sembra meno teorico di qualche mese fa. La situazione economica e sportiva della Juve pesa, eccome. Se dovesse sfumare la qualificazione alla prossima Champions League, certe valutazioni cambierebbero per forza, anche su calciatori considerati utili, giovani, spendibili dentro più sistemi di gioco. È il mercato, con poca poesia e molti conti. Il profilo è quello di Andrea Cambiaso. Secondo Sport Mediaset, il Barcellona sarebbe pronto a muoversi dopo un contatto esplorativo con gli agenti del giocatore, mentre la Juventus sarebbe disposta ad ascoltare offerte. 🔗 Leggi su Sportface.it

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