Il 23 maggio si è svolta la Giornata della legalità, durante la quale studenti hanno partecipato a iniziative contro le ecomafie. L’evento si è concentrato sulla sensibilizzazione sui reati ambientali e sui rischi per salute e biodiversità. Le attività hanno coinvolto principalmente giovani e studenti, che hanno affrontato i temi della criminalità ambientale e delle conseguenze sulla vita quotidiana. La giornata ha previsto incontri e momenti di confronto dedicati alla tutela del territorio.

Arezzo, 23 maggio 2026 – Non è facile parlare con ragazzi e bambini di mafia, di reati sull’ambiente, di crimini che mettono a rischio non solo gli ecosistemi e la biodiversità, ma soprattutto la vita e la salute delle persone e degli esseri viventi. Eppure, con il giusto approccio - delicato, rigoroso e interattivo - orientato alla cittadinanza attiva e alla promozione di coscienza civile responsabile, le educatrici di Legambiente sono riuscite a scatenare addirittura entusiasmo su temi tanto difficili e spesso crudi. Con il progetto “ Cantieri di bellezza”, giunto alla sua seconda edizione, sono state coinvolte oltre 40 classi e circa 1.000 studenti delle scuole Secondarie di I° e delle classi Quinte delle scuole Primarie, con una sperimentazione con i bambini di Terza primaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il 23 maggio la Giornata della legalità: studenti contro le ecomafie

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