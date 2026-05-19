Caivano ricorda Falcone e Borsellino | sabato 23 maggio Giornata della Legalità al Palazzo Capece

Da anteprima24.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio alle 10:30 si terrà presso il Palazzo Capece in Corso Umberto I, 302, una manifestazione dedicata alla legalità organizzata dall’Associazione ODV Sveglia Caivano. L'evento, intitolato “Giornata della Legalità”, si svolge in ricordo delle vittime di attentati mafiosi e mira a sensibilizzare la comunità sul tema della giustizia. L’iniziativa si inserisce nel calendario cittadino e vedrà la partecipazione di vari rappresentanti locali.

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Tempo di lettura: 2 minuti L’Associazione ODV Sveglia Caivano organizza per sabato 23 maggio, alle ore 10:30, presso Palazzo Capece in Corso Umberto I, 302, la “Giornata della Legalità”. Un momento di confronto pubblico sul valore della giustizia, della responsabilità civile e del contrasto all’illegalità, aperto a cittadini, scuole e istituzioni. La mattinata sarà moderata dal giornalista Franco Buononato. Dopo i saluti istituzionali di Nino Navas, presidente di Sveglia Caivano e vicepresidente del Consorzio Asi Caivano, del sindaco Antonio Angelino e di don Peppino Esposito, presidente dell’Associazione San Pietro, interverranno personalità impegnate quotidianamente sul fronte giudiziario, accademico e sociale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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