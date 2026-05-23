ignacio buse si prende tutto ad amburgo battuto paul dopo tre dure ore

Ignacio Buse ha vinto un torneo ATP ad Amburgo, battendo in finale un avversario in tre set. Con questa vittoria, diventa il quarto tennista peruviano a conquistare un titolo sul circuito professionistico. La partita è durata circa tre ore.

Ignacio Buse diventa il quarto peruviano della storia a vincere un torneo sul circuito ATP. Dopo Jaime Yzaga, Pablo Arraya e Luis Horna ora è il suo momento: battuto, in una durissima finale dell’ATP 500 di Amburgo durata tre ore e tre minuti, l’americano Tommy Paul con il punteggio di 7-6(6) 4-6 6-3. Tale risultato lo spedisce vicinissimo ai primi 30 (numero 31 per l’esattezza), mentre Paul risale al numero 22. Primo set che fa già capire, per certi versi, come potrà andare la partita. Tre dei primi quattro game finiscono ai vantaggi, due di essi hanno il sapore del break, ma soprattutto dal terzo al sesto gioco nessuno dei due riesce a tenere la battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it

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