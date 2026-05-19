Flavio Cobolli spento contro Ignacio Buse ad Amburgo | eliminazione al primo turno per il romano

Durante il torneo ATP 500 di Amburgo, Flavio Cobolli è stato eliminato nel primo turno da Ignacio Buse. Il giocatore italiano ha mostrato difficoltà sul campo in terra rossa e ha perso l’incontro contro il peruviano, che occupa la posizione 57 nel ranking mondiale. La partita si è conclusa con una sconfitta rapida per Cobolli, che non è riuscito a trovare il ritmo giù in campo. La sfida si è svolta nel contesto del torneo tedesco, sotto il segno di una giornata complicata per l’italiano.

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Flavio Cobolli appare spento e falloso nel primo turno dell’ ATP 500 di Amburgo. Sulla terra rossa tedesca, l’azzurro incappa in una giornata negativa ed esce immediatamente di scena contro il peruviano Ignacio Buse, numero 57 del ranking mondiale. Una prestazione sottotono per il romano, in grande difficoltà nel primo parziale e solo parzialmente in crescita nel secondo. Un rendimento, però, non sufficiente per ribaltare una partita nata decisamente male. Per Flavio, campione del torneo dopo il trionfo del 2025, si tratta di una sconfitta pesante, ma che può avere anche un valore utile in vista del Roland Garros 2026, soprattutto per ritrovare energie e motivazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Flavio Cobolli spento contro Ignacio Buse ad Amburgo: eliminazione al primo turno per il romano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pronostico e quote Flavio Cobolli – Ignacio Buse, Amburgo 19-05-2026Flavio Cobolli inizia la sua difesa del titolo conquistato nel 2025 battendo in finale Andrey Rubelv affrontando un rivale insidioso come il... Leggi anche: LIVE Cobolli-Buse, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro Cobolli subito ko ad Amburgo: Flavio ko contro il numero 57 del mondo, come cambia la classifica ATPAMBURGO (Germania) - Finisce subito l'avventura di Flavio Cobolli nel 'Bitpanda Hamburg Open', torneo Atp 500 che si disputa sui campi in terra rossa di Amburgo a cui si presentava come campione in ca ... tuttosport.com Flavio Cobolli irriconoscibile e irrigidito dalla tensione: Tirante ringrazia e avanza agli ottaviSi ferma al terzo turno il cammino di Flavio Cobolli al Foro Italico. Il romano, tradito probabilmente dalla tensione per la grande opportunità, esce di ... oasport.it