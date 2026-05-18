Il torneo di Amburgo si apre con Flavio Cobolli che cerca di difendere il titolo vinto l’anno precedente. Cobolli affronta in questa prima fase il qualificato Ignacio Buse, che ha superato diverse qualificazioni per arrivare al main draw. La partita si svolge il 19 maggio 2026, e le quote per la vittoria sono state già stabilite dagli operatori di scommesse. Cobolli, vincitore nel 2025, si presenta come favorito, ma Buse potrebbe rappresentare un ostacolo.

Flavio Cobolli inizia la sua difesa del titolo conquistato nel 2025 battendo in finale Andrey Rubelv affrontando un rivale insidioso come il qualificato Ignacio Buse. L’azzurro non ha fatto bene nel Masters 1000 di casa, venendo nettamente battuto da un ispirato Thiago Agustin Tirante, ma aveva fatto bene a Madrid, e sopratutto a Monaco di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Flavio Cobolli – Ignacio Buse, Amburgo 19-05-2026

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