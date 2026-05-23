Ieri ad Atripalda si è verificato un incendio al Teatro Sannazzaro, che potrebbe essere alla base del rogo. La causa esatta non è ancora stata accertata. Nel frattempo, il sindaco ha commentato la popolarità di una figura pubblica, paragonandola a quella di Padre Pio. La notizia ha suscitato attenzione nella regione. La comunità è in attesa di ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incendio, che ha coinvolto il teatro locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, venerdì 22 maggio 2026. Avellino – Una tragedia improvvisa ha colpito al cuore la comunità di Atripalda. Si è spento prematuramente a Cuneo, dove si era trasferito da tempo per motivi di lavoro, Vincenzo Nigro. Aveva solo 40 anni. La notizia della sua scomparsa ha gettato nello sconforto la città sulle sponde del fiume Sabato, dando vita a una straordinaria e commossa ondata di cordoglio, sia tra le strade del paese che sui social network. (LEGGI QUI) Benevento – Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, celebra la ‘doppietta’ del Benevento Calcio, rendendo omaggio al presidente Oreste Vigorito e all’intero ambiente giallorosso nel corso di un intervento ricco di ironia, emozione e riconoscenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: Mastella “dietro” solo Padre Pio come popolarità. Teatro Sannazzaro, la possibile causa del rogo

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