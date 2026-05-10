Ieri in Campania | tragedia ad Avellino intanto Mastella parla del caso Santamaria
Ieri in Campania si è verificato un incidente grave ad Avellino, con conseguenze che hanno richiesto l'intervento delle autorità e dei soccorritori. Nel frattempo, un rappresentante politico ha commentato pubblicamente un caso giudiziario che coinvolge un imputato. Le notizie più rilevanti della giornata riguardano anche altri eventi e dichiarazioni ufficiali diffuse nella regione.
Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 9 maggio 2026. Avellino – Tragedia nelle campagne di Montemiletto, dove un uomo di 74 anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato dal trattore con cui stava lavorando in un terreno di sua proprietà in Contrada Canale. ( LEGGI QUI ) Benevento – Clemente Mastella si sbottona un po’ più del solito sul caso Santamaria. Il leader di Noi di Centro, intervenuto ad Avellino in occasione della presentazione della lista del partito per le prossime elezioni amministrative, è tornato sulla vicenda rispondendo alle domande dei giornalisti. ( LEGGI QUI ) Caserta – Si...🔗 Leggi su Anteprima24.it
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