Ieri in Campania | tragedia ad Avellino intanto Mastella parla del caso Santamaria

Ieri in Campania si è verificato un incidente grave ad Avellino, con conseguenze che hanno richiesto l'intervento delle autorità e dei soccorritori. Nel frattempo, un rappresentante politico ha commentato pubblicamente un caso giudiziario che coinvolge un imputato. Le notizie più rilevanti della giornata riguardano anche altri eventi e dichiarazioni ufficiali diffuse nella regione.

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