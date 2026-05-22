Il sindaco di Benevento ha commentato con entusiasmo la recente vittoria del Benevento Calcio, sottolineando come la squadra abbia raggiunto risultati significativi. Durante il suo intervento, ha dedicato parole di apprezzamento al presidente della società, evidenziando il ruolo di quest’ultimo nel successo della squadra. Ha anche menzionato la storia del club e il forte legame tra la comunità e il team, lasciando intendere un rapporto stretto tra il pubblico e la società sportiva.

Tempo di lettura: 2 minuti Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, celebra la ‘doppietta’ del Benevento Calcio, rendendo omaggio al presidente Oreste Vigorito e all’intero ambiente giallorosso nel corso di un intervento ricco di ironia, emozione e riconoscenza. Mastella ha sottolineato il valore umano e sportivo del numero uno del club sannita: “Vigorito non si è mai abbattuto, anche in un mondo nel quale spesso ci si dimentica di quello che si fa di buono”, ha dichiarato il primo cittadino a Palazzo Mosti, evidenziando la capacità del presidente di rialzarsi nei momenti difficili e continuare a investire con passione sul calcio beneventano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Dopo Padre Pio ci sono io… ma aggiungete anche Vigorito”: Mastella esalta il presidente

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