L’ambulatorio del sonno dell’ospedale Delmati di Sant’Angelo sta registrando un aumento delle prestazioni, con circa ottocento pazienti seguiti. La responsabile è una pneumologa con un master in Medicina del Sonno conseguito presso l’Università di Bologna. L’attività si concentra sull’implementazione di nuove strategie terapeutiche per i disturbi del sonno, contribuendo a migliorare la gestione clinica dei pazienti affetti da queste problematiche.

Cresce l’attività dell’ Ambulatorio del sonno attivo nell’ ospedale Delmati di Sant’Angelo. Responsabile è la pneumologa Rossella Cavalli, con alle spalle anche un master di secondo livello, all’Università di Bologna, in Medicina del Sonno. La specialista dirige la Riabilitazione Respiratoria Territoriale, parte integrante della Riabilitazione Specialistica e Generale Geriatrica, di cui è primaria Silvia Mandrini. Con Rossella Cavalli, nel servizio ambulatoriale, operano anche quattro fisioterapisti respiratori. Il “russamento“ è, spesso, il primo campanello d’allarme della sindrome dell’apnea ostruttiva del sonno, una condizione caratterizzata da un restringimento delle vie respiratorie durante il sonno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ambulatorio del sonno funziona. Ottocento pazienti in carico e nuove strategie terapeutiche

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