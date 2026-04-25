Tumori Gep-nen a Modena un confronto multidisciplinare sulle nuove frontiere diagnostiche e terapeutiche

Ieri, presso l’Aula Vecchiati dell’Ospedale Civile di Baggiovara a Modena, si è tenuto un incontro dedicato alle neoplasie del tratto gastro-entero-pancreatico. L’evento, organizzato dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria, ha riunito specialisti provenienti da diversi settori per discutere delle ultime innovazioni nelle diagnosi e nelle terapie di queste forme tumorali. La giornata ha visto interventi e confronti su metodologie e approcci clinici attualmente in fase di sviluppo.

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena ha ospitato ieri, venerdì 24 aprile, presso l’Aula Vecchiati dell’Ospedale Civile di Baggiovara, il convegno "La gestione multidisciplinare delle Gep-Nen (le neoplasie del tratto gastro-entero-pancreatico)". L’iniziativa ha rappresentato un importante.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Sanità digitale e intelligenza artificiale, a Licata il confronto sulle nuove frontiere del cloudIl teatro Re di Licata ha ospitato l’incontro “Tecnologia in ambito sanitario: liberare il potenziale di Google Cloud”, un appuntamento che ha... Oncologia, nuove frontiere. Esperti a confronto sulla multidisciplinarietàLe medicine complementari e la loro integrazione con le medicine tradizionali in ambito oncologico.