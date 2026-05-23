Icaro Infinito Studio #1 il testo teatrale generato dall' opera di Mitoraj

FRANCAVILLA FONTANA - Nelle serate del 28, 29,30 e 31 maggio prossimi, nell'ambito della mostra “Barocco e Neobarocco. Da Rubens a Mitoraj” allestita a Castello Imperiali, con posti limitati e a partire dalle ore 20:30, nella sala Mogavero che ospita la sezione del “Sacro Barocco” della mostra. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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