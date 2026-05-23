IA | DeepSeek stravolge il mercato con prezzi 34 volte inferiori a GPT

Notizia in breve

DeepSeek ha annunciato prezzi 34 volte più bassi rispetto a GPT, rivoluzionando il mercato delle intelligenze artificiali. La riduzione dei costi potrebbe spingere i laboratori americani a preferire DeepSeek per le applicazioni di AI. La maggiore efficienza dei token rende il servizio più economico, aumentando la competitività rispetto a GPT. La notizia ha già attirato l’attenzione di aziende e sviluppatori interessati a soluzioni più economiche e performanti.