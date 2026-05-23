IA | DeepSeek stravolge il mercato con prezzi 34 volte inferiori a GPT
DeepSeek ha annunciato prezzi 34 volte più bassi rispetto a GPT, rivoluzionando il mercato delle intelligenze artificiali. La riduzione dei costi potrebbe spingere i laboratori americani a preferire DeepSeek per le applicazioni di AI. La maggiore efficienza dei token rende il servizio più economico, aumentando la competitività rispetto a GPT. La notizia ha già attirato l’attenzione di aziende e sviluppatori interessati a soluzioni più economiche e performanti.
? Punti chiave Come influenzerà questo crollo dei prezzi la strategia dei laboratori americani?. Perché l'efficienza dei token potrebbe rendere DeepSeek più conveniente di GPT?. Chi trarrà il massimo vantaggio dai sistemi IA agentici a basso costo?. Come cambierà il mercato tra modelli di lusso e soluzioni commodity?.? In Breve Costo output DeepSeek 0,87 dollari contro i 30 dollari di GPT-5.5. Input DeepSeek 0,435 dollari rispetto ai 5 dollari di GPT-5.5 e Opus 4.7. Modello V4 Pro offre finestra di contesto da 1 milione di token. Compatibilità API garantita con formati tecnici di OpenAI e Anthropic. DeepSeek rende permanente lo sconto del 75% sul suo modello principale V4 Pro, fissando il prezzo dei token di output a un livello inferiore di almeno 34 volte rispetto a GPT-5. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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