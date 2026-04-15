Il mercato delle carte Pokémon sta assistendo a una forte pressione sui prezzi, grazie a un’offerta speciale lanciata da una grande catena di negozi. Questa promozione riguarda la Booster Box Mega Evolution Perfect Order, un prodotto molto ricercato dai collezionisti. La mossa di Walmart ha attirato l’attenzione di appassionati e rivenditori, modificando gli equilibri di un settore già molto dinamico.

Il mercato dei collezionisti di carte Pokémon sta vivendo una movimentazione di prezzi estremamente interessante, con Walmart che ha lanciato un’offerta aggressiva sulla Booster Box Mega Evolution Perfect Order. La disponibilità del set, incentrato sul mondo di Pokémon Legends: Z-A, è attualmente oggetto di una vera e propria sfida commerciale tra i principali colossi della vendita al dettaglio online. A partire dalle rilevazioni del 14 aprile, la situazione desidera acquistare la confezione da 36 bustine è cambiata drasticamente. Mentre i venditori terzi su Amazon proponevano il prodotto a 239,82 dollari, con la spedizione inclusa rispetto al listino abituale di 279,99 dollari, l’intervento di Walmart ha spostato l’asticella molto più in basso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerra ai prezzi Pokémon: Walmart stravolge il mercato con un affare

Pokémon: Equilibrio Perfetto, il ritorno delle megaevoluzioni stravolge il metaDopo anni di esplorazioni a Paldea, il Gioco di Carte Collezionabili si lancia a capofitto nella pura potenza visiva e strategica.

Pokémon Day: ai Gigli fa tappa il "Pokémon gioca e scambia"È stato un 2025 straordinario per gli appassionati di Pokémon di tutta Italia e, per celebrare i trent’anni di Pokémon e il Pokémon Day, è in arrivo...