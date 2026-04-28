Risultati impressionanti Ecco la nuova IA cinese di DeepSeek

In Cina, la società DeepSeek ha presentato il nuovo modello di intelligenza artificiale V4. Questo lancio ha attirato l’attenzione del settore, dopo che lo scorso anno l’azienda aveva già riscosso successo con il suo primo prodotto. La notizia ha fatto discutere le aziende e gli analisti dedicati all’innovazione tecnologica. La presentazione del nuovo modello ha suscitato interesse tra gli esperti di intelligenza artificiale in tutto il mondo.

In Cina è tornata a far parlare di sè DeepSeek. Il motivo? Il debutto del modello di intelligenza artificiale V4 dell’omonima aziende cinese, salita alla ribalta lo scorso anno con un esordio scoppiettante sul mercato dell’IA. Chiaro l’obiettivo della balena blu: colmare il divario con i leader statunitensi e a rafforzare la propria posizione in un mercato sempre più competitivo. Ecco che cosa c’è da sapere con la nuova versione V4. Il nuovo step di DeepSeek. Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, il modello di punta V4 Pro rappresenta un netto passo avanti rispetto alla versione precedente, anche se non riesce ancora a superare i principali concorrenti internazionali.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Risultati impressionanti". Ecco la nuova IA cinese di DeepSeek Notizie correlate Deepseek punta ai 10 miliardi: la sfida per salvare l’IA cineseLa startup cinese Deepseek sta avviando manovre per attirare capitali esterni, puntando a una valutazione aziendale che superi i 10 miliardi di... Deepseek v4 su Huawei: +20% prezzi chip e autonomia AI cineseIl lancio imminente di Deepseek v4 segna un punto di svolta tecnologico, poiché il modello funzionerà esclusivamente su processori prodotti da Huawei. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Risultati impressionanti. Ecco la nuova IA cinese di DeepSeek; Boskovic sfata il tabù Scudetto: VakifBank campione di Turchia; I robot battono il record mondiale di mezza maratona: ecco cosa è successo a Pechino; Non solo privati, ma anche flotte aziendali: i numeri da record del C-SUV. Risultati impressionanti. Ecco la nuova IA cinese di DeepSeekL’ultimo modello di intelligenza artificiale V4 Pro sviluppato da DeepSeek rappresenta un netto passo avanti rispetto alla versione precedente ... ilgiornale.it La grandezza dell’Honvéd Budapest e della straordinaria Nazionale ungherese di calcio degli anni Cinquanta è stata raccontata in ogni forma possibile. Era inevitabile: quel calcio elegante e dominante, unito a risultati impressionanti, ha alimentato una narra - facebook.com facebook