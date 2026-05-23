I Vogatori Remuri si sono rifatti il look | presentate le nuove divise

Notizia in breve

I Vogatori Remuri hanno presentato le nuove divise in un evento a Brindisi. La cerimonia si è svolta sabato 23 maggio 2026 e ha visto la squadra sfoggiare l’abbigliamento aggiornato in vista del Meeting Csi - Trofeo dell’Adriatico e dello Ionio, in programma il 14 giugno. La presentazione si è tenuta in occasione di un appuntamento organizzato dall’associazione, volto a mostrare il nuovo look della squadra prima della competizione.