I Vogatori Remuri si sono rifatti il look | presentate le nuove divise
I Vogatori Remuri hanno presentato le nuove divise in un evento a Brindisi. La cerimonia si è svolta sabato 23 maggio 2026 e ha visto la squadra sfoggiare l’abbigliamento aggiornato in vista del Meeting Csi - Trofeo dell’Adriatico e dello Ionio, in programma il 14 giugno. La presentazione si è tenuta in occasione di un appuntamento organizzato dall’associazione, volto a mostrare il nuovo look della squadra prima della competizione.
BRINDISI - Si è svolto questa mattina (sabato 23 maggio 2026) a Brindisi l'evento organizzato dall'associazione Remuri per presentare ufficialmente le nuove divise con cui la squadra parteciperà al Meeting Csi - Trofeo dell'Adriatico e dello Ionio, in programma il prossimo 14 giugno proprio nel. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Sullo stesso argomento
Gravidanze a rischio, presentate le nuove linee guida nazionaliPer la prima volta l’ostetricia italiana si dota di linee guida nazionali dedicate alle gravidanze ad alto rischio: un vademecum completo per la...
Pallavolo, intesa tutta toscana per Il Bisonte: il brand pratese Elleci Sport firma le nuove diviseFIRENZE – La compagine di pallavolo femminile de Il Bisonte Firenze, da oltre un decennio protagonista nel campionato disSerie A1, rinnova il proprio...
Trionfo dei Vogatori Remuri di Brindisi nel Trofeo dell’Adriatico e del Mar IonioAll’interno dei festeggiamenti, non manca la segnalazione delle difficoltà nel proseguire l’impegno in ambito sportivo e tradizionale da parte del team brindisino L’impresa è firmata. I Vogatori ... puglialive.net
I Vogatori Remuri di Brindisi si impongono nella prima tappa del Trofeo dell’Adriatico e del Mar Ionio 2024I Vogatori Remuri di Brindisi trionfano nella prima tappa del Meeting Nazionale 2024 del Centro Sportivo Italiano, giunto alla VI edizione, nonché 18° edizione dello storico Trofeo dell'Adriatico e ... brindisisera.it