gravidanze a rischio presentate le nuove linee guida nazionali

È stata presentata una nuova direttiva nazionale dedicata alle gravidanze a rischio, la prima nel suo genere per l’ostetricia italiana. Il documento fornisce indicazioni sulla prevenzione, la diagnosi precoce e la gestione delle complicanze che possono interessare sia la salute della madre che quella del bambino. La guida si propone di uniformare le pratiche cliniche e migliorare l’assistenza in questa specifica area medica.

Per la prima volta l’ostetricia italiana si dota di linee guida nazionali dedicate alle gravidanze ad alto rischio: un vademecum completo per la prevenzione, la diagnosi precoce e la gestione delle complicanze che possono mettere a rischio la salute di madri e bambini. A presentarlo al Gemelli è stata la Sigo, la Società italiana di ginecologia e ostetricia. Un gruppo multidisciplinare. Frutto di un lavoro lungo e minuzioso – coordinato da Tullio Ghi, ordinario di Ginecologia e ostetricia dell’Università Cattolica – il documento è stato elaborato da un gruppo multidisciplinare di specialisti: cardiologi, nefrologi, neonatologi, psicologi, diabetologi, medici legali e rappresentanti di associazioni dei pazienti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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