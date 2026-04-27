Pallavolo intesa tutta toscana per Il Bisonte | il brand pratese Elleci Sport firma le nuove divise

La squadra femminile di pallavolo, attualmente in Serie A1, ha presentato le nuove divise ufficiali realizzate dal brand pratese Elleci Sport. La società, attiva nel massimo campionato italiano da più di dieci anni, ha scelto di aggiornare il proprio abbigliamento sportivo, annunciando il rinnovo attraverso un comunicato ufficiale. La presentazione delle nuove divise è avvenuta recentemente e riguarda tutte le atlete della squadra.

FIRENZE – La compagine di pallavolo femminile de Il Bisonte Firenze, da oltre un decennio protagonista nel campionato disSerie A1, rinnova il proprio guardaroba sportivo. La società ha infatti siglato un accordo triennale di sponsorizzazione tecnica con Elleci Sport, marchio di moda fondato a Prato. La nuova intesa prevede la fornitura del materiale per le giocatrici della prima squadra e per i membri dello staff. Le divise da gioco manterranno saldi i colori sociali del club, puntando su linee pulite e su un’estetica raffinata in grado di unire l’eleganza al comfort necessario per l’agonismo. La collaborazione si estenderà anche al di fuori del campo di gioco: l’azienda toscana curerà infatti l’abbigliamento di rappresentanza per gli eventi ufficiali e le trasferte della squadra, introducendo un’impronta definita ‘sporty chic’.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Pallavolo, intesa tutta toscana per Il Bisonte: il brand pratese Elleci Sport firma le nuove divise Notizie correlate Scritte a firma anarchica contro le "divise" nell'aula studio: è allarmeTra il 30 e il 31 marzo in via del Portello qualcuno ha imbrattato i muri interni frequentati solitamente da studenti con frasi di astio e Dopo i... Leggi anche: Le divise olimpiche: quando lo sport diventa immagine collettiva