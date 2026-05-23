Una commissione della consulta degli studenti a Roma ha cambiato nome, scatenando reazioni tra i politici di sinistra. Questi ultimi hanno criticato la decisione, definendola un esempio di atteggiamento poco moderno e legato a vecchie idee degli anni Settanta. La modifica del nome ha suscitato discussioni sull’adeguatezza delle scelte in ambito scolastico e sulla percezione delle politiche giovanili attuali. Nessun dettaglio sui nuovi nomi o sui motivi ufficiali della modifica è stato reso noto.

A ottant’anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, la decisione presa dalla consulta provinciale degli studenti di Roma dovrebbe essere vista come semplice buon senso. Da tempo, infatti, era presente una commissione denominata «antifascismo e memoria storica». Ovviamente è sempre stata presidiata dalla sinistra, spesso quella più dura, che ha fatto dell’antifascismo e di una certa retorica sulla Resistenza un vero e proprio credo da difendere a ogni costo. Da un po’, però, le cose sono cambiate: alle ultime elezioni, infatti, la consulta è passata al centrodestra, guidato da Azione studentesca, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - I vecchi tromboni antifa a scuola

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