Due artisti palermitani regalano trombe e tromboni per una scuola di musica in Uganda

Due artisti di Palermo hanno donato alcuni strumenti musicali, tra cui trombe e tromboni, a una scuola di musica situata nella cittadina di Mityana, in Uganda. L'iniziativa mira a sostenere i giovani musicisti locali, offrendo loro strumenti per migliorare le proprie competenze. La consegna degli strumenti è avvenuta di recente, rafforzando il legame tra la comunità artistica palermitana e quella ugandese.

Parte da Palermo un gesto di solidarietà per aiutare i giovani musicisti di Mityana, una cittadina dell'Uganda. Massimo La Rosa e Giovanni Miceli, rispettivamente primo trombone del Teatro Massimo e secondo trombone dell'Orchestra Sinfonica Siciliana, hanno deciso di unire le forze per donare strumenti musicali alla Mityana brassband foundation, una scuola di musica che accoglie ragazzi dai 6 ai 18 anni, letteralmente dalla strada, nel tentativo di donare loro, attraverso la musica, momenti spensierati e forse un futuro migliore. “Ho conosciuto il fondatore di questa scuola, Henry Kalungi, per puro caso su Instagram. Parlando con... 🔗 Leggi su Palermotoday.it Palermo, due professori d’orchestra donano trombe e tromboni per allontanare i giovani dalla strada in Uganda: la musica come riscatto socialeDue musicisti di Palermo donano dieci strumenti a fiato a una scuola in Uganda per togliere i giovani dalla strada L'articolo . Una borsa di studio e una scuola in Uganda per ricordare. Alberto ChersoniUna borsa di studio da tremila euro e una scuola in Uganda in nome di Alberto Chersoni (nella foto), scomparso a 19 anni il 18 febbraio dello scorso...