Strappato lo striscione antifa fuori dalla scuola | la denuncia

Durante le celebrazioni del 25 Aprile, uno striscione con riferimenti antifascisti è stato affisso davanti a una scuola. Il giorno successivo, la stessa scritta era stata trovata recisa, con il tessuto tagliato e rimosso. La vicenda è stata segnalata alle autorità, che stanno verificando i fatti e raccogliendo eventuali testimonianze sulla scena. Nessuna persona è ancora stata identificata o fermata in relazione all’episodio.

In occasione del 25 Aprile avevano esposto uno striscione fuori dalla scuola, ma all’indomani lo hanno trovato tagliato. È successo a Muggiò. La denuncia da parte dell’Anpi locale. Che cosa c'era scritto sullo striscioneLo striscione con la scritta “25 aprile fuori il fascismo dalle scuole” era.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate “Fuori Menia dalla scuola”, a Catania antifa’ e professori contestano il convegno sulle foibeHanno provato nuovamente a boicottare l’ultima del senatore di Fratelli d’Italia Roberto Menia, che stavolta a Catania ha tenuto una conferenza per... «Ridicoli bianconeri», la preside ultrà nella bufera: striscione fuori dalla scuola dopo il messaggio post derby Samb-AscoliASCOLI Un post pubblicato sullo stato di WhatsApp è bastato per scatenare una bufera di polemiche attorno alla dirigente scolastica dell’Istituto...