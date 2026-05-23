I ritmi di Samurai Jay l’imperfezione di Coez il dono prezioso di Tosca | le recensioni del 22 maggio

Notizia in breve

Il 22 maggio sono usciti nuovi album e singoli di artisti come Samurai Jay, Coez, Tedua e Tosca. Samurai Jay ha presentato un progetto con ritmi veloci e coinvolgenti, mentre Coez ha pubblicato un brano caratterizzato da un’imperfezione evidente. Tosca ha invece condiviso un pezzo che mette in evidenza un dono musicale, con un tono delicato. Tedua ha rilasciato una traccia che si distingue per il suo stile personale.