Tim Battiti Live Spring pagelle del 6 maggio | Michelle Hunziker padrona di casa insuperabile 10 Sayf e Samurai Jay belle scoperte sanremesi 9

La seconda serata del Tim Battiti Live Spring si è svolta a Ferrara, trasformando la città in un grande palcoscenico all'aperto. Michelle Hunziker è stata presentatrice, ricevendo il massimo dei voti, mentre Sayf e Samurai Jay sono stati apprezzati come nuove scoperte provenienti da Sanremo. La manifestazione ha visto esibizioni di vari artisti in un clima di festa e musica dal vivo, coinvolgendo il pubblico presente.

La seconda serata del Tim Battiti Live Spring trasforma ancora una volta Ferrara in una grande festa pop a cielo aperto. Sul palco si alternano hit che sembrano già destinate a tenerci compagnia anche per tutta l’estate, artisti usciti da Sanremo con un nuovo pubblico dalla loro parte e performance che accendono immediatamente la piazza. A tenere insieme tutto ci pensano Michelle Hunziker e Alvin, ormai perfettamente rodati in un’energia da serata di festa che è praticamente il marchio di fabbrica di Tim Battiti Live. Le nostre pagelle. Michelle Hunziker, padrona di casa insuperabile (10). I grandi programmi musicali funzionano quando chi conduce sa tenere insieme ritmo, pubblico e artisti senza trasformare tutto in una sfilata di cantanti fine a se stessa.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Tim Battiti Live Spring, pagelle del 6 maggio: Michelle Hunziker padrona di casa insuperabile (10), Sayf e Samurai Jay, belle scoperte sanremesi (9) Notizie correlate Tim Battiti Live Spring, con Michelle Hunziker e Alvin su Canale 5: i cantanti del 6 maggioSul palco tantissimi nomi della scena musicale per uno degli eventi live più amati della televisione. Tim Battiti Live Spring, pagelle del 29 aprile: il debutto di Michelle (10), Annalisa misteriosa (8+), Sal tormentone (9)Tim Battiti Live Spring… in chiave Sanremo: non siamo in estate, il pubblico indossa le giacche, non c’è Ilary Blasi al timone (e nemmeno Elisabetta... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tim Battiti Live Spring 2026, scaletta e cantanti di stasera 6 maggio; TIM Battiti Live Spring: la scaletta, i cantanti sul palco e chi conduce lo show musicale di Canale 5; Tim Battiti Live Spring, la nuova edizione con Michelle Hunziker e Alvin da stasera su Canale 5; 'Battiti Live Spring', ecco i cantanti di questa sera: le anticipazioni. Tim Battiti Live Spring 2026, stasera in tv: cantanti e scaletta della seconda puntataLa seconda puntata di Tim Battiti Live Spring 2026 va in onda mercoledì 6 maggio alle 21.30 su Canale 5. Lo show musicale è visibile anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma ... today.it Tim Battiti Live Spring 2026, scaletta e cantanti di stasera 6 maggioDalla piazza di Ferrara, il secondo appuntamento con la versione primaverile di Battiti Live porta sul palco oltre venti artisti tra i più ascoltati del momento Dopo il debutto della scorsa settimana ... tg24.sky.it In prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “TIM Battiti Live Spring” x.com Sapevate che @alessiobernabei ha una dolcissima gattina che si chiama #bermuda #alessiobernabei vi aspetta questa sera a Tim Battiti Live Spring #timbattitilive - facebook.com facebook