A distanza di oltre tre decenni dalle stragi di Capaci e Via D’Amelio, una nuova docuserie ripercorre quegli eventi drammatici attraverso le testimonianze di alcuni agenti di scorta. Nel racconto emergono dettagli sui momenti immediatamente successivi alle esplosioni e sulle operazioni di soccorso. La narrazione si concentra anche sulla preparazione e sui rischi affrontati quotidianamente dagli agenti, senza intercalare commenti o analisi personali. La produzione si basa su interviste reali e su materiali d’archivio relativi a quegli episodi.

A trentaquattro anni dalle stragi di Capaci e Via D’Amelio, la docuserie ‘I Ragazzi delle Scorte’, coprodotta dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il Ministro per lo Sport e i Giovani, per il tramite della Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale, in collaborazione con 42° Parallelo, torna con due nuovi episodi dedicati agli agenti che persero la vita insieme ai giudici Giovanni Falcone, la moglie e magistrata Francesca Morvillo e Paolo Borsellino. “Ragazzi d’altri tempi”. I due documentari – ‘Rocco e Giuseppe – Ragazzi d’altri tempi’ e ‘Agostino, mio padre’ riportano al centro le loro storie umane, i legami familiari, la memoria di chi è rimasto e il peso che quelle stragi continuano ad avere nel presente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Hanno fatto saltare in aria Falcone”: il racconto choc nella docuserie ‘I ragazzi delle scorte’

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