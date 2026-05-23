I programmi TV di oggi 23 maggio 2026 | musica e film

Da lopinionista.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il palinsesto televisivo del 23 maggio 2026 include diversi programmi di musica e film. Su Rai 1 va in onda “Dalla strada al palco”, mentre su Canale 5 è trasmesso “Pooh – Arena di Verona”. Su Iris viene proiettato il film “Spy”.

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Guida ai programmi TV del 23 maggio 2026: “Dalla strada al palco” su Rai 1, “Pooh – Arena di Verona” su Canale 5, “Spy” su Iris. La prima serata del 23 maggio offre su Rai 1 il talento popolare con Dalla strada al palco, serata finale di uno show che unisce emozione e spettacolo. Rai 2 propone il cinema d’autore con Il traditore, uno dei film italiani più premiati degli ultimi anni. Su Rai 3 torna la divulgazione di qualità con Sapiens – Un solo pianeta, dedicato alla storia dei metalli e al loro impatto sulla civiltà. Canale 5 sceglie la musica dal vivo con Pooh – Arena di Verona, evento che celebra una delle band più amate. Sky risponde con titoli forti come Interstellar e la prima TV Francesca e Giovanni: Una storia d’amore e di mafia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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