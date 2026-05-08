Oggi, 8 maggio 2026, sono in programma diversi programmi televisivi. Su Rai 1 va in onda “Milleunacover Sanremo”, mentre su Canale 5 si presenta il reality “Grande Fratello Vip”. Italia 1 propone la visione di “The Amazing Spider-Man” nel suo palinsesto. Questi sono i principali appuntamenti televisivi della giornata, distribuiti tra musica, reality e film.

Guida ai programmi TV dell’8 maggio 2026: “Milleunacover Sanremo” su Rai 1, “Grande Fratello Vip” su Canale 5, The Amazing Spider-Man su Italia 1. La prima serata dell’ 8 maggio 2026 offre su Rai 1 Milleunacover Sanremo, un viaggio nella memoria del Festival. Rai 2 risponde con Delitti in Paradiso, episodio ricco di mistero e folklore. Rai 3 schiera il film The Old Oak, intenso e attuale. Canale 5 punta sul Grande Fratello Vip, sempre centrale nel prime time. Italia 1 rilancia l’azione con The Amazing Spider-Man, titolo forte per il pubblico giovane. Tra i film spiccano anche Monkey Man su Canale 20 e Fuga da Alcatraz su Iris, mentre Cine 34 ripropone il classico Don Camillo.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 8 maggio 2026: musica, reality e film

Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo

Notizie correlate

I programmi TV di oggi 5 maggio 2026: fiction, reality e filmGuida ai programmi TV del 5 maggio 2026: “Il Commissario Montalbano” su Rai 1, “Grande Fratello Vip” su Canale 5, “Mission: Impossible” su Canale 20...

I programmi TV di oggi 6 maggio 2026: premiazioni, musica e filmGuida ai programmi TV del 6 maggio 2026: “David di Donatello 2026” su Rai 1, “Tim Battiti Live Spring” su Canale 5, “The Day After Tomorrow” su...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Programmi TV del pomeriggio di oggi | giovedì 7 maggio 2026; Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi sabato 2 maggio; Stasera in tv (3 maggio), scatta la rivoluzione: da Affari Tuoi a Roberta Valente, cambiano gli orari; Rai: variazioni programmi tv di domani.

I programmi TV di oggi 6 maggio 2026: premiazioni, musica e filmGuida ai programmi TV del 6 maggio 2026: David di Donatello 2026 su Rai 1, Tim Battiti Live Spring su Canale 5, The Day After Tomorrow su Canale 20 ... lopinionista.it

Ascolti tv ieri, dati auditel e share programmi tvAuditel: I dati relativi agli ascolti tv di ieri e dei giorni passati relativamente ai programmi Rai, Mediaset e gli altri canali del DTT. Chi ha totalizzato maggior share? Scopriamolo insieme con i d ... superguidatv.it

! Ecco i programmi da segnare in agenda, ma la nostra programmazione non si ferma qui! Tra repliche, il Super Classificone e film d'autore, la programmazione di Studio1 facebook

Visita pastorale di Papa #LeoneXIV a #Pompei e #Napoli. Gli speciali dei programmi @dibuonmattino e @chiesatv2000 introducono tutti gli eventi con il Pontefice. Domani #8maggio dalle ore 9.10 su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 #Pop x.com