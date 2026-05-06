Oggi, 6 maggio 2026, la programmazione televisiva offre diverse opzioni tra premi, musica e cinema. Su Rai 1 va in onda la cerimonia dei “David di Donatello 2026”, mentre su Canale 5 si svolge l’evento musicale “Tim Battiti Live Spring”. Su Canale 20 invece trasmettono il film “The Day After Tomorrow”. La giornata si presenta ricca di appuntamenti per vari gusti.

Guida ai programmi TV del 6 maggio 2026: “David di Donatello 2026” su Rai 1, “Tim Battiti Live Spring” su Canale 5, “The Day After Tomorrow” su Canale 20. La prima serata del 6 maggio 2026 offre su Rai 1 brillano i David di Donatello 2026, la notte che celebra il meglio del cinema italiano. Su Rai 2 tornano le emozioni di Mare Fuori 6, con due episodi centrali che spingono i protagonisti verso nuove verità. Rai 3 conferma la sua vocazione civile con Chi l’ha visto?, tra appelli, indagini e testimonianze. In casa Mediaset, Canale 5 accende la piazza con Tim Battiti Live Spring, musica e spettacolo dal vivo. Per chi cerca azione, Italia 1 propone il thriller internazionale Canary Black, mentre su Sky spiccano titoli di grande richiamo come Interstellar e Training Day.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 6 maggio 2026: premiazioni, musica e film

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