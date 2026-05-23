I misteri irrisolti di Napoli | da Mary Chiaiese alla strage di Posillipo le verità mai confessate

A distanza di decenni, Napoli ricorda ancora casi di cronaca irrisolti come quello di Mary Chiaiese e la strage di Posillipo. Questi eventi sono rimasti avvolti nel mistero, senza risposte definitive. La memoria collettiva della città conserva i dettagli di queste vicende mai completamente chiarite, alimentando ancora oggi le discussioni e le supposizioni su ciò che realmente accadde.

Ci sono casi di cronaca che, anche a distanza di decenni, continuano a restare impressi nella memoria collettiva di Napoli. Sparizioni misteriose, omicidi rimasti senza una verità definitiva e indagini che nel tempo si sono rallentate senza arrivare a una soluzione completa. Sono i cosiddetti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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