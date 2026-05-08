Le luci ed ombre di Napoli nella visita di Leone XIV | Qui la povertà alimentata da problemi irrisolti

Durante la visita a Napoli, il Papa ha espresso parole di fiducia e speranza, richiamando la presenza di povertà alimentata da problemi irrisolti. Le sue dichiarazioni si inseriscono in un percorso di interventi simili fatti da predecessori, tra cui alcuni pontefici illustri. Tuttavia, la città appare ancora ferma, con criticità che non sembrano aver trovato risoluzione. La visita ha suscitato reazioni di vario tipo tra i presenti.

Il Papa ha pronunciato parole di fiducia e di speranza, simili a quanto fatto, prima di lui, da Francesco, Benedetto XVI e Giovanni Paolo II: però così la città sembra immobile.🔗 Leggi su Fanpage.it

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