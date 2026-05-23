i ministri in concerto alla nxt il 5 giugno per manifesta

LA DATA. Lo storico gruppo rock milanese suonerà per l’edizione 2026 della festa provinciale della Cgil di Bergamo. Ingresso gratuito. I Ministri saranno protagonisti a Bergamo per l’edizione 2026 di ManiFesta, la festa della Cgil provinciale. La band rock milanese salirà sul palco di NXT, in Piazzale Alpini, venerdì 5 giugno alle 21, in una serata a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su TicketOne. L’appuntamento unisce musica, diritti e mobilitazione sociale in un anno simbolico per il sindacato: il 2026 segna infatti i 125 anni della Cgil di Bergamo. Attivi dal 2006, i Ministri sono tra i nomi più seguiti della scena rock italiana. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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