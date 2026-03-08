Carta del docente | Renzi Taglio evidente Risponde Valditara Tagli? Estesa ai precari e più risorse per la formazione Botta e risposta

Matteo Renzi ha commentato l’attuale riforma della carta del docente, definendo il taglio “evidente”. Risponde il ministro dell’Istruzione, che sostiene invece che i fondi siano stati estesi ai precari e che ci siano più risorse dedicate alla formazione. La disputa tra le due figure si svolge nel contesto di un dibattito sulla modifica delle politiche di finanziamento per i docenti.

La riforma della carta del docente apre un confronto politico tra Matteo Renzi, che introdusse il bonus nel 2015 con il suo governo, e l'attuale ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Al centro del dibattito la riduzione dell'importo individuale e l'estensione della misura ai docenti precari.