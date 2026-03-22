giovani talenti e turismo rurale nuove idee in rete per il futuro

L’evento ‘Generazione Turismo’ si è svolto recentemente in piazza Saffi, organizzato da Ubuntu-Casa Romagna. Durante l’iniziativa, sono stati presentati progetti legati a giovani talenti e al turismo rurale, attirando l’attenzione di partecipanti e pubblico. La manifestazione ha visto coinvolti diversi attori del settore, che hanno condiviso idee e pratiche innovative per il futuro del turismo.

Aspettative pienamente rispettate per l’evento ‘ Generazione Turismo ’, che si è svolto nei giorni scorsi da Ubuntu-Casa Romagna in piazza Saffi. L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Forlì nell’ambito dei progetti ‘Forlì for talents e Hub@Fo – Giovani impresa & turismo rurale nella Romagna Forlivese’. La giornata si inseriva dunque in un disegno più ampio, volto a costruire ponti concreti tra le nuove generazioni e il settore del turismo, sempre più centrale per la sua capacità di coniugare innovazione e cura del territorio. Numerosi i giovani che hanno deciso di non farsi sfuggire questa occasione di confronto con imprese, enti e professionisti del settore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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