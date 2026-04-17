A Roma, un rappresentante di un importante gruppo finanziario ha sottolineato come le giovani generazioni portino idee innovative riguardo alla mobilità e alle relazioni pubbliche. Durante un evento, si è parlato dell’importanza di coinvolgere i più giovani per affrontare i cambiamenti sociali e anticipare le tendenze di mercato. La discussione si è focalizzata sull’apporto strategico delle nuove idee provenienti dai più giovani in diversi settori.

Roma, 17 apr. (AdnkronosLabitalia) - Il contributo delle nuove generazioni come leva strategica per interpretare i cambiamenti della società e anticipare le evoluzioni del mercato. E' questo il messaggio di Stefano Genovese, head of institutional & public affairs di Unipol Assicurazioni, in occasione della presentazione della nona edizione del Premio giovani comunicatori Icch, di cui il gruppo è sponsor. “I ragazzi sono la base sulla quale costruiamo il nostro futuro, sia come società italiana che come compagnia assicurativa”, ha affermato Genovese, sottolineando l'importanza del confronto con studenti e giovani professionisti. “Avere l'occasione di dialogare con una fascia tra i 18 e i 25 anni e con giovani tra i 25 e i 35, che hanno già maturato esperienze, rappresenta per noi un arricchimento importante”.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Genovese (Unipol): "Da giovani idee nuove su mobilità e public affairs"

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