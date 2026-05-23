I geometri del futuro premiati a Dolo

Questa mattina a Dolo si è svolta la cerimonia di premiazione della sesta edizione del concorso “Un giorno da Geometra”, organizzato dal Collegio geometri e geometri laureati di Venezia. L’evento si è tenuto presso il Cinema Italia e ha coinvolto le classi seconde delle scuole medie della città.

Si è svolta questa mattina 23 maggio, presso il Cinema Italia di Dolo, la cerimonia conclusiva della sesta edizione del concorso “Un giorno da Geometra”, iniziativa promossa dal Collegio geometri e geometri laureati di Venezia e rivolta alle classi seconde delle scuole medie della città. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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