La libera professione e le sfide del futuro | i geometri incontrano gli alunni dell' Its Buonarroti

Si è tenuto presso l'Istituto Tecnico "Buonarroti" di Caserta un importante appuntamento tra studenti e professionisti iscritti all'Albo, dedicato al tema: "La progettazione dei sistemi di impermeabilizzazione per edifici di nuova costruzione e per il recupero funzionale dell’esistente". Durante. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Gli alunni dell’istituto “Cesare Battisti” incontrano la poliziaSi è concluso, alla vigilia delle vacanze pasquali, il ciclo di tre speciali lezioni di educazione alla cultura della legalità, promossi dagli agenti...

Infermieri. Opi Torino istituisce la Consulta Libera ProfessioneL’obiettivo è far crescere il senso di appartenenza alla professione degli infermieri e dei colleghi pediatrici libero professionisti, ma anche ridurre le distanze tra infermieri e istituzioni. La ... quotidianosanita.it

Libera professione infermieri e ostetriche. Nursing Up: Bene la proroga al 2027, ma vengano eliminati vincoli e restrizioniPersistono lacune e vincoli che impediscono agli infermieri di esercitare pienamente la libera professione, creando una paralisi che rende di fatto improduttivo questo percorso, con pochissimi ... quotidianosanita.it