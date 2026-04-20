Geometri e scuole CAT firmato un protocollo per formare i tecnici del futuro

Il Consiglio Nazionale dei Geometri e la Rete degli Istituti Tecnici ad indirizzo CAT hanno firmato un accordo triennale volto a rinnovare il percorso formativo dei giovani tecnici. L’intesa mira a integrare le competenze dei futuri geometri attraverso specifiche attività di formazione, coinvolgendo scuole e professionisti del settore. La collaborazione si inserisce nel contesto di un processo di aggiornamento delle modalità di preparazione delle nuove generazioni di tecnici.

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL) e la Rete Nazionale degli Istituti Tecnici Tecnologici ad indirizzo CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) hanno siglato un protocollo d’intesa triennale per ridisegnare il percorso formativo dei futuri geometri. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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