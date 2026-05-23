I festival musicali dell'estate 2026 in Italia | la guida aggiornata dal Rock in Roma agli I-Days

Notizia in breve

Durante l'estate 2026, in Italia si svolgeranno numerosi festival musicali. Tra gli eventi principali ci sono il Rock in Roma, il Red Valley Festival e gli I-Days di Milano. Sono state comunicate le date, le location e le line-up degli spettacoli. La stagione si preannuncia ricca di concerti, con artisti italiani e internazionali. Le manifestazioni si terranno in diverse città del paese, coinvolgendo grandi spazi all'aperto e location indoor.