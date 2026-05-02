Latina via libera agli eventi musicali sul lungomare per l’estate

Da cdn.ilfaroonline.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Latina, il comune ha approvato il rinnovo di un protocollo d’intesa che coinvolge l’amministrazione comunale e le associazioni di categoria del settore balneare e della ristorazione lungo il lato “A” del lungomare. La delibera di giunta permette di organizzare eventi musicali durante l’estate in quella zona. Il documento sarà firmato nelle prossime settimane dalle parti coinvolte.

Latina, 2 maggio 2026 – Con una delibera di giunta, a Latina è stato approvato il rinnovo del protocollo d’intesa, che verrà sottoscritto dall’amministrazione comunale e dalle associazioni di categoria del settore balneare e i pubblici esercizi ricadenti sul lato “A” del lungomare. L’atto, proposto dall’assessorato alle Attività produttive, ha l’obiettivo di incentivare la promozione turistica del litorale e ampliare l’offerta ricreativa per la stagione estiva 2026. Cosa prevede l’intesa. Il provvedimento consente agli stabilimenti e ai pubblici esercizi di programmare eventi ricreativo-musicali, riproponendo le modalità operative già sperimentate e apprezzate nel corso delle stagioni estive del 2024 e del 2025.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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