Latina via libera agli eventi musicali sul lungomare per l’estate

A Latina, il comune ha approvato il rinnovo di un protocollo d’intesa che coinvolge l’amministrazione comunale e le associazioni di categoria del settore balneare e della ristorazione lungo il lato “A” del lungomare. La delibera di giunta permette di organizzare eventi musicali durante l’estate in quella zona. Il documento sarà firmato nelle prossime settimane dalle parti coinvolte.

Latina, 2 maggio 2026 – Con una delibera di giunta, a Latina è stato approvato il rinnovo del protocollo d’intesa, che verrà sottoscritto dall’amministrazione comunale e dalle associazioni di categoria del settore balneare e i pubblici esercizi ricadenti sul lato “A” del lungomare. L’atto, proposto dall’assessorato alle Attività produttive, ha l’obiettivo di incentivare la promozione turistica del litorale e ampliare l’offerta ricreativa per la stagione estiva 2026. Cosa prevede l’intesa. Il provvedimento consente agli stabilimenti e ai pubblici esercizi di programmare eventi ricreativo-musicali, riproponendo le modalità operative già sperimentate e apprezzate nel corso delle stagioni estive del 2024 e del 2025.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Leggi anche: Eventi a Latina, si pensa all’estate e al Natale. Comune a caccia di proposte Leggi anche: Sul lungomare di Latina un monumento dedicato ai marinai d’Italia Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: UE-Ucraina: via libera agli aiuti; SICUREZZA INTEGRATA: VIA LIBERA A BANDI DA 6,5 MILIONI DI EURO; Scuola, via libera alle immissioni in ruolo fuori regione: cosa cambia per i docenti e come iscriversi agli elenchi; Asili nido, via libera alle gare a metà maggio: i sindacati confermano stato di agitazione. Latina, via libera agli eventi musicali sul lungomare per l’estateLatina, 2 maggio 2026 – Con una delibera di giunta, a Latina è stato approvato il rinnovo del protocollo d’intesa, che verrà sottoscritto dall’amministrazione comunale e dalle associazioni di categori ... ilfaroonline.it Boato in via Svetonio a Latina, una vicenda avvolta nel mistero Resta ancora avvolto nel totale mistero il terribile boato avvertito l’altra sera a Latina, un episodio inquietante che ha immediatamente riportato alla mente gli scenari di qualche mese fa. Leggi qui - facebook.com facebook