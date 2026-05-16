Tè Matcha dal bicchiere agli occhi | la bevanda verde giapponese ispira il makeup dell'estate
Quest’estate il colore verde torna protagonista nel mondo del trucco, ispirato alla tradizione giapponese del tè matcha. La nuova tendenza si concentra sugli occhi, dove le sfumature di verde intenso richiamano la bevanda famosa per il suo colore vivace. Questa scelta cromatica si traduce in look audaci e freschi, con applicazioni che spaziano dal semplice tocco di colore a veri e propri giochi di sfumature. La tendenza si sta diffondendo tra appassionati di makeup e professionisti del settore.
È tempo di matcha makeup, un trucco occhi che rimanda alla famosa bevanda giapponese verde: è questo il colore assoluto protagonista sul viso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Staying at a 150-Year-Old All-Inclusive Onsen Ryokan in Japan | Ochiairo
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